Показанный результат позволяет Дарье стать участницей чемпионата мира по бодибилдингу.
Дарья Шаповалова и Анна Михайлова из Самарской области - победители соревнований по бодибилдингу
С места ДТП госпитализирован велосипедист.
В Промышленном районе Самары велосипедист попал под колеса автомобиля ВАЗ 2131
В этом году на участие в Чтениях поступило более двух тысяч заявок из 82 регионов страны.
Два педагога представили наш регион на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия»
Пострадали пассажиры второго автомобиля.
В Тольятти на улице Куйбышева столкнулись две иномарки, погибли водитель и пассажир одного из автомобилей
В Самарской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе грантов малому и среднему бизнесу на проекты по развитию туристической инфраструктуры.
Бизнес Самарской области получит гранты на развитие туристической инфраструктуры
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП с автобусом
С 18 по 19 ноября состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России в Самаре
В Самаре предприятие заплатит девушке, чьи волосы затянуло в станок
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
С 18 по 19 ноября состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России в Самаре

12 ноября 2025 13:58
С 18 по 19 ноября 2025 года состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России (ГАМТ России) в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдут показы спектакля «Смута. 1609-1611 гг.».

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана – познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».

«Спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который мы покажем самарскому зрителю в рамках Больших гастролей, посвящен драматическим событиям Смутного времени и подлинному героизму русского народа. Особенно ценно сыграть эту постановку в городе на берегу Волги, который сам является частью великой истории России», – директор Государственного академического Малого театра России Тамара Михайлова.

Это первая поездка коллектива Малого театра в Самару в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана. Ее цель – познакомить любителей театрального искусства с масштабной постановкой, посвященной страницам отечественной истории.

