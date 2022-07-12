Программа культурных мероприятий в Самаре на предстоящую неделю

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Анонс культурных событий недели.



11 июля в 19.30 на улице Ленинградской (пересечение с ул. Куйбышева) стартует Фестиваль уличного кино («Лучшее прошлых лет» 12+). Кинотеатр «Художественный» осваивает новые площадки показов – и выходит навстречу зрителям в исторический центр Самары. Также в программе выступление коллектива барабанщиков «Сабатаж», мимы, тематическая фотосессия, розыгрыш «Карты друга» кинотеатра «Художественный».



12 июля в 14:00 в Самарском зоопарке пройдет акция «Погладь меня», где посетители смогут погладить шипящих мадагаскарских тараканов, королевского питона Мурзика, петуха Перуна, среднеазиатскую и угольную черепах, верблюда Лексуса и других.



13 июля в 11:00 и в 15:00 Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина приглашает на мероприятие «Музейная среда для детей», где состоится мастер-класс по изготовлению народной куклы. Стоимость билетов: 100 руб. – взрослые; 200 руб. – дети.



14 июля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на проект «Лето с библиотекой». Гостей библиотеки ждет экспресс- экскурсия в книгохранилище, интерактивное занятие в отделе редких книг «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого «Арифметика» Л.Магницкого (книге более 300 лет!), а также занятие по скорочтению «Книжное ГТО». Стоимость: 300 руб. с человека; дети – 100 руб.; пенсионеры – 200 руб.



14 июля в 16:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет День открытых дверей для туристических агентств Самары и Самарской области. В программе презентация продуктов Исторического парка, ознакомительная экскурсия по техническим возможностям парка по экспозициям «Рюриковичи», «Романовы», «1917-1945. От великих потрясений к Великим Победам», «1945-2016. Россия - Моя история». Вход свободный по предварительной записи по телефону 250-01-32; 250-01- 52.



14 июля в 18:00 В Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) состоится открытие выставки «Genius Loci: гений места. Метафизика пространства в акварелях и фотографиях Андрея Самолинова».



14 июля в 18:30 от музея Алабина стартует пешеходная экскурсия по теме женского предпринимательства. Участники узнают о женском вкладе в развитие купечества в Самаре, о предпринимательницах, открывших свои торговые предприятия, модные магазины, пекарни и школы.



14 июля в 19:00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на мероприятие «Из Самары с любовью». В рамках проекта «Молодежный проспект» будут работать тематические лектории, пройдет однодневная художественная выставка на улице, состоятся мастер-классы на свежем воздухе, гости смогут создать свою работу в технике пластилиновой живописи, поиграть в настольные и подвижные игры.



14 июля в 19:00 состоится открытие выставки "По ту сторону музея" в музее Модерна. Проект о музее, который иногда не то, чем кажется, о том, что происходит с культурными артефактами в его стенах, и о работе фондов как самой важной и скрытой части музея, рассказанной профессионалами.



15 июля, накануне Дня самарской символики в Самарской областной детской библиотеке пройдет познавательная программа «Моя Самара», посвященная государственным символам Самары и Самарской области. В 11:00 для дошкольников начнется познавательная программа «Моя Самара»», в 12:00 для школьников стартует исторический квест «Символика Самары», с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 пройдут мероприятия в силе стрит-арт «Легенды края рисуем на асфальте» - каждый гость библиотеки сможет нарисовать любимую достопримечательность или узнаваемый элемент, ассоциирующийся с Самарской областью. В 14:00 – пройдет встреча для детей от 7 лет «Символика Самары в фольклорных мотивах», гостем которой станет руководитель детского фольклорного ансамбля «Аленький цветочек».

В течение дня можно будет посетить интерактивную выставку «Самарский край – сердце России».



15 июля в 17.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится очередная встреча в рамках проекта «Юридический ликбез», где эксперты и участники обсудят «Что ждет дачников и садоводов в 2022 году: актуальные изменения земельного законодательства».



16 июля в 12:00 в День рисования на асфальте Исторический парк приглашает всех желающих принять участие в акции «Я рисую белым мелом» перед входом в ТК «Гуд’ОК».

В этот день разрешается рисовать все, что хочется. Можно изобразить на асфальте свою мечту и загадать желание.



16 июля в 15:00 в Историческом парке пройдет квест «Культуру в массы». Увлекательный марафон по экспозициям эпох Рюриковичей и Романовых, во время которого участники узнают о зарождении и развитии многогранной культуры в России.



17 июля в Историческом парке отметят День этнографа. 12:00 - Игротека «Игры древних славян» 6-12 лет), где участники познакомятся с 10 различными играми, погрузятся в досуг древних предков, а также узнают о смысловой составляющей каждой игры. Стоимость: 100 рублей

В 13:00 стартует мастер-класс «Русские народные росписи» (6 – 16 лет). Участники мастер-класса познакомятся с одним из самых древних творческих процессов, узнают, какие росписи существуют и какими художественными особенностями они обладают. Стоимость: 300 рублей.



17 июля в 13.00 в Сергиевской районе, п. Павловка (полигон «старая турбаза») состоится VI областной фестиваля исторической реконструкции «Энколпион» (XV век).

Зрители смогут увидеть житейские ситуации средневековья, работу мастеров свечного, литейного и кузнечного дела, примерить на себя доспехи воинов XV века, познакомиться с работой мастеров монетного двора того периода, пообщаться с «постояльцами» средневековой фермы, попробовать себя в стрельбе из настоящего английского лука.

Фото: департамент информационной политики СО