Прием заявок на премию имени Константина Головкина продлится до 27 ноября включительно

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Конкурс на получение премии имени К.П. Головкина становится традиционным: в этом году он состоится вновь.

Приём заявок продлится до 27 ноября включительно, а 3 декабря конкурсные комиссии объявят победителей, торжественная церемония награждения которых состоится 16 декабря в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Заявки претендентов принимаются в электронном виде на почту golovkinpriz@mail.ru. Все подробности, касающиеся процедуры приёма заявок и требований к ним, подробно изложены в «Положении о Конкурсе на получение Премии им. К.П. Головкина», полный текст которого – здесь.

Практически неизменными сохраняются основные номинации: «Традиционное изобразительное искусство», «Современное изобразительное искусство» (contemporary art), «Дизайн», «Кураторские выставочные проекты», но будет и новая, информацию о которой оргкомитет пока не раскрывает, она станет сюрпризом и для аудитории, и для тех, чьи заслуги будут ею отмечены.

В каждой номинации будет трое победителей:

1 место – премия 50 000 р.

2 место – премия 30 000 р.

3 место – премия 20 000 р.

Тема конкурсных работ в номинациях «Традиционное изобразительное искусство» и «Современное изобразительное искусство» одна — «Между Светом и Тьмой», в номинации «Дизайн» тема сформулирована так: «Лучший дизайн работы за период с 2018 по 2022 год», а в номинации «Кураторские выставочные проекты» заявлена свободная тема, что существенно расширяет круг возможных кандидатов на победу.

В состав конкурсных комиссий вошли заслуженные работники сферы искусств Самары и губернии, профессиональные компетенции которых не позволяют усомниться в объективности их оценки работ претендентов на премию.

Инициаторами и учредителями конкурса являются Самарское региональное отделение СРО ВТОО «Союз художников России», Тольяттинское городское отделение ООО «Союз дизайнеров России» и автономная некоммерческая организация по развитию культурно-выставочной деятельности «Культура Жизни».

Фото: минкульт СО