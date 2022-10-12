75

По Пушкинской карте в Литературный музей.



Алексей Толстой стал свидетелем событий, перевернувших жизнь не только России, но и всего человечества: Первая и Вторая мировые войны, революция, гражданская война, репрессии. Как русский писатель, ставший в итоге советским классиком, реагировал на эти события? Какие стратегии поведения выбирал в кризисных ситуациях, и как это отражалось на его творчестве?



Посетители смогут познакомиться с жизненным опытом «красного графа» на экскурсии по основной экспозиции музея и залу «Толстой: смена оптики».



Больше доступных событий по Пушкинской карте в афише.

Фото: минкульт СО