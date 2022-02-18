Первый в Самаре центр современной музыки, звукового дизайна и создания клипов откроется в СГИК 

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Первый в Самаре центр современной музыки, звукового дизайна и создания клипов откроется на базе Самарского государственного института культуры в сентябре 2022 года благодаря поддержке Минкультуры России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов на площадке института культуры начнет свою работу в сентябре этого года. Для реализации проекта Министерство культуры России выделило 25 млн рублей. Деятельность центра будет направлена на поддержку творческих инициатив студентов и преподавателей творческого вуза Самарского региона, а также всех желающих реализовывать свои проекты в сфере креативных индустрий", - отметили в СГИК.

В центре будет проводиться профессиональная работа со звуком, запись и выпуск музыкальных продуктов любого уровня сложности. Также там будут разрабатывать аудиовизуальные решения для рекламных кампаний и проектов в области современного искусства.

"Главной особенностью станет комплекс специализированных студийных звукозаписывающих помещений с соответствующей акустикой, аналогов которому в Самаре на данный момент не существует. Еще одним уникальным преимуществом станет возможность записи оркестровых и хоровых коллективов из актового зала института, известного ценителям музыки своей хорошей акустикой", - отметил преподаватель кафедры звукорежиссуры СГИК Дмитрий Вдовин.

Ректор СГИК Ольга Наумова отметила, что технические возможности центра помогут повысить качество продуктов, создаваемых в креативной отрасли.

Фото: СГИК