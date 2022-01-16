От последствий коронавируса умер сыгравший в сериале «Кухня» актер Иван Рудаков

149

Актер Иван Рудаков скончался. Об этом 16 января сообщили его родители, передают "Известия".

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — написали они в Facebook.

Днем ранее отец и мать актера рассказали, что Иван Рудаков попал в реанимацию. По их словам, он находился в 57-й больнице Москвы (ГКБ им. Д.Д. Плетнева) в крайне тяжелом состоянии: на ИВЛ и без сознания, наблюдались проблемы с сердцем и легкими. Всё это последствия перенесенного летом коронавируса, отмечали родители.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. После окончания школы поступил на курсы актерского мастерства Всеволода Шиловского. В 2005 году началась его карьера в кино: он сыграл рок-певца Влада Бойцова в фильме «Попса».

Фильмография Рудакова насчитывает 44 фильма. Среди известных картин — «Склифосовский», «Рубеж», «Алешкина любовь», «20 лет без любви», «Ланцет», а также телесериал «Кухня». По данным из открытых источников, на 2022 год был запланирован выпуск еще пяти фильмов с его участием, они находятся на стадии производства.

Фото: Global Look Press/Lev Ilyin/"Известия"