Около 1100 человек посетили концерт гастрольного тура «Я служу России» Алексея Хворостяна в Тольятти

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Около 1100 посетили концерт гастрольного тура «Я служу России» известного исполнителя песен Алексея Хворостяна, который состоялся КЦ "Автоград" в Тольятти, сообщили в пресс-служба ЦВО.

Зрителями праздничного представления стали военнослужащие Центрального военного округа и члены их семей, представители Росгвардии, юнармейцы и кадеты. Выступление автора-исполнителя проводилось в рамках серии концертов в Самарской и Саратовской областях, а также в Пензе, Рязани, Ульяновске и Туле. Большой гастрольный тур артиста реализуется благодаря совместным усилиям Министерства обороны Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Со сцены звучали популярные патриотические песни и известные хиты исполнителя: «Я служу России», «За веру и силу», «Падали, но поднимались».

Видео смотрите здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО