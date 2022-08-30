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Объявлен конкурс работ и проектов в области культуры  на предоставление Губернских премий и Губернских грантов

30 августа 2022 22:27
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Губернские премии в области культуры и искусства присуждаются специалистам и деятелям культуры и искусства, имеющим достижения, значимые для социокультурного развития Самарской области.

С 1 сентября по 1 октября 2022 года будет осуществляться прием документов и материалов для участия в конкурсе проектов в области культуры и искусства на предоставление Губернских премий за 2022 год и Губернских грантов за 2023 год.

Важных новшеств в текущем году два — список документов необходимый для участия в конкурсе значительно сокращен и начиная с текущего года, конкурс получения Губернских грантов будет проводиться 1 (один) раз в год, как и конкурс на соискание Губернских премий. Поэтому стоит поторопиться и мобилизоваться, окно «возможностей» попытать шансы на успех доступно только на протяжении одного месяца – сентября.

Губернские премии в области культуры и искусства присуждаются специалистам и деятелям культуры и искусства, имеющим достижения, значимые для социокультурного развития Самарской области. Размер премии составляет 100 тысяч рублей.

К участию в конкурсе на получение губернских премий допускаются специалисты, деятели культуры и искусства, представившие в комиссию работы (проекты, произведения, программы, мероприятия), выполненные по направлениям:

музыкальное искусство;

театральное искусство;

изобразительное искусство;

архитектура;

народные промыслы и ремесла;

литература;

журналистика, телевидение, кинематография;

библиотечная и музейно-выставочная деятельность.

Обратите внимание, на следующие важные детали:

Во-первых, для участия в конкурсе может быть представлена только одна работа соответствующего лица не чаще одного раза в три года.

Во-вторых, работа, представленная на конкурс, должна быть выполнена в текущем году либо в год, предшествующий году проведения конкурса. На момент подачи заявки работа должна быть законченной.

В-третьих, лица, представившие свои работы на конкурс, должны проживать и (или) осуществлять свою деятельность на территории Самарской области. Выдвижение работ на участие в конкурсе может осуществляться организациями, осуществляющими деятельность на территории Самарской области, либо непосредственно авторами работ.

Получить грант в размере 500 тысяч рублей смогут заявители – юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица — производители товаров, работ или услуг в области культуры и искусства. Гранты предоставляются по следующим направлениям:

— музейно-выставочная, библиотечная, культурно-досуговая деятельность, дополнительное образование в области культуры и искусства;

— театральное, музыкальное, цирковое искусство, хореография;

— изобразительное искусство, фотография, дизайн, архитектура, художественные ремесла и промыслы;

— кинематография, журналистика, некоммерческая издательская деятельность.

Как видите список направлений довольно обширный.  Схема по выделению губернских грантов и премий доказала свою эффективность и пользу. Например, изданы новые сборники сказок о Самаре Марии Пашининой. Краеведческие сказки о Самарике знакомы уже десяткам тысячам детей по Самарской области. Вот уже семь лет веселый добряк помогает ребятам знакомиться с родным краем и вдохновляет школьников заботиться о малой родине.

«Это уже шестая и седьмая изданные книги о Самарике, — рассказывала детская писательница Мария Пашинина. – За семь лет сказки превратились в большой культурный и образовательный проект «Самарик. Сказочная Вселенная», который поддерживают и органы власти, и педагоги, и активные семьи. Наша общая цель – воспитание детей в любви к родным краям».

Книги «Приключения Самарика. Сказочный город» и «Приключения Самарика. Добрые люди» были изданы тиражом 1000 экз. каждая. Сборники сказок были переданы в детские сады, школы, библиотеки Самары и Самарской области.

В библиотеках Самарской области проходят творческие встречи с Олегом Скальдом — самарским поэтом и автором-исполнителем. Эти мероприятия, а также  покупка необходимого звукового оборудования тоже стали возможным на средства  губернского гранта. И таких интересных реализованных проектов не один десяток в Самарской области. Если у вас есть интересная идея, то пробуйте свои силы в конкурсе.

Подробная информация об условиях и порядке проведения конкурсов, включая рекомендованные формы заявок, размещена на официальном сайте министерства культуры Самарской области в разделе «Губернские премии и гранты».

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