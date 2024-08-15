«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова

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24 августа (суббота) Музей Эльдара Рязанова примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Программа мероприятий пройдет в Сквере Рязанова, музее и городском пространстве. На каждой площадке посетители смогут узнать много новой и полезной информации, а также отдохнуть и погрузиться в атмосферу праздника.

С 10.00 до 18.00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию Музея Эльдара Рязанова (0+).

С 12.00 до 23.30 в Сквере Рязанова пройдет серия бесплатных мероприятий. Гостей ждут мастер-классы «Киноколлаж» (6+) и «Зоотроп» (6+), ридинг-группа «На полях кино-текстов: зачем читать о кино?» (12+) (проведет киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов), лекция «Как кинокритики смотрят кино» (12+) кандидата искусствоведения, доцента ВГИКа, куратора Московской школы кино Всеволода Коршунова (Москва), концерт группы «Квартет Жана Жиоржи» (0+). Также в течение дня пройдут показы фильмов «По щучьему велению» (Александр Войтинский, 2023, 6+), «Сто лет тому вперед» (Александр Андрющенко, 2024, 6+) и «Воздух» (Алексей Герман-младший, 2023, 16+) и будет доступна фотозона «Кино! Кино!», где все желающие смогут сделать яркие и памятные фотографии.