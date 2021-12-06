Нину Ургант посмертно наградили премией "Звезда театрала" в почетной номинации "Легенда сцены"

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Народную артистку РСФСР Нину Ургант посмертно наградили Международной театральной премией зрительских симпатий "Звезда театрала" в почетной номинации "Легенда сцены". Награду передали заместителю худрука Александринского театра Игорю Троилину, передает корреспондент ТАСС.

"Этот вечер мы посвятим в том числе и памяти лауреата самой почетной номинации "Легенда сцены" Нины Ургант, которой не стало три дня назад. Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила", - сказал президент премии, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков, открывая церемонию в Театре им. Вахтангова в Москве.

"Сказать, что нас опечалила и шокировала эта новость, - ничего не сказать", - заявил Яков, передавая награду представителю театра, в котором играла Ургант.

Зал громкими аплодисментами встретил объявление Ургант лауреатом в этой номинации. На экране демонстрировался ролик, посвященный актрисе.

Нина Ургант умерла 3 декабря 2021 года на 93-м году жизни. Прощание с актрисой пройдет 8 декабря в Александринском театре.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС