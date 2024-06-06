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На сцене САТОБ впервые в Самаре состоится театрализованный показ костюмов «Гофман-дефиле»

6 июня 2024 16:42
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Декорации и костюмы помогают вникнуть в исторический контекст, в характер персонажей и просто получить эстетическое удовольствие.

21 июня в 21.00 в преддверии премьеры оперы «Сказки Гофмана» Ж.Оффенбаха на сцене Шостакович Опера Балет впервые в Самаре состоится театрализованный показ костюмов «Гофман-дефиле».

То, как выглядит спектакль, как одеты герои, имеет нередко столь же важное значение для оперы, как музыка и актерское мастерство. Декорации и костюмы помогают вникнуть в исторический контекст, в характер персонажей и просто получить эстетическое удовольствие. Ради этого успеха трудится огромное количество людей: декораторы, художники и пошивочные цеха.

Зрители «Гофман-дефиле» первыми увидят костюмы к спектаклю, узнают их историю и связанные с ними тайны, о которых расскажет режиссер-постановщик спектакля, художник-постановщик и художник по костюмам – Иван Складчиков. В качестве моделей выступят артисты Шостакович Оперы Балет. Режиссер дефиле – Елена Лукманова.

Напомним, что премьера оперы «Сказки Гофмана» состоится 28 и 29 июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов, художник по свету – Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик – Ирина Филиппова.

Подробнее о постановке на сайте театра:  https://opera-samara.ru/opera/concert1125.html

 

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

Теги: Самара

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