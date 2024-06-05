Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» продолжается в Самаре

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4 июня состоялся Гала-концерт с Академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра – Денис Власенко.

Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина отметила: «Мы благодарны Денису Мацуеву за то внимание, которое он оказывает нашему региону. Очень важно знакомить публику с новыми именами. Когда-то сам Денис получил большую поддержку от своих педагогов и, мне кажется, своим фестивалем он продолжает очень важную миссию – продвижение ярких талантливых музыкантов».

Фестивальный вторник был богат на события. Днем состоялась открытая репетиция для учащихся и преподавателей музыкальных учреждений. Для многих ребят это уникальная возможность понаблюдать за тем, как рождается магия, как оттачивается каждый фрагмент сочинений, как выстраивается работа оркестра, дирижера и солистов. Перед концертом в Камерном зал филармонии прошла лекция, освещающая программу концерта. Музыковед, ведущая Радио «Орфей» Ирина Тушинцева (Москва) рассказала гостям много любопытных фактов.

А уже в 19:00 начался волшебный вечер, в котором прозвучали Концерт для флейты с оркестром ре мажор К.Райнеке в исполнении флейтистки Софии Виланд. Далее на сцену вышел виолончелист Борислав Струлёв и подарил публике Сонату для виолончели и фортепиано соль минор Сергея Рахманинова. Скрипач Павел Милюков завершил первое отделение, исполнив Концертная фантазия на темы из оперы «Порги и Бесс» для скрипки с оркестром Дж.Гершвин-Фролова.

Во время антракта Денис Мацуев смог уделить нам пару минут для общения: «Первый раз я оказался в Самаре ровно 30 лет назад – юбилей нашего страстного романа с вашим городом. Никогда не забуду свой первый приезд! Хочу добавить, что Самара и начало лета – это уже традиционная моя гастрольная точка уже много лет. Я не изменяю этим правилам, потому что здесь я чувствую себя как дома. А сегодня наш фестиваль «Диалог поколений» дарит яркие эмоции публике. Сплетение разных поколений, инструментов, произведений, а главное – зрители знакомятся с новыми именами. Потрясающие единение невероятных музыкантов. Лейтмотив фестиваля в этом году – лауреаты конкурса Чайковского разных лет, в том числе ваш покорный слуга».

Второе отделение концерта открыл фортепианный дуэт ST-Duo – Софья Сахнова и Антонина Лузько. Прозвучали сюиты Камиля Сен-Санса из цикла «Карнавал животных».

Далее за роялем их сменил маэстро Денис Мацуев, который исполнил Концерт для фортепиано с оркестром №2 соль минор С.Прокофьева.

«Как он это делает!?» — риторические вопросы восторженной публики после концерта были слышны в фойе. Музыкальный праздник продолжается! 5 июня публика встречает «Лауреатов XVII Международного конкурса им.П.И.Чайковского» — Станислава Корчагина и Энджела Вонга.

Фото: минкульт СО