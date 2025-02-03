Музей Эльдара Рязанова продолжает лекторий «Феномены кино» в Самаре

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Первая встреча проекта пройдет 8 февраля (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка». Приглашенный лектор, историк кино, киновед, главный редактор издательства книг о кино Rosebud Publishing Виктор Зацепин (Москва) прочитает лекцию «Поэзия и правда в кино» (12+).

Лектор расскажет о тенденции проникновения документальной эстетики в игровое кино. Лекция будет построена на примерах из классических фильмов, а также творчестве представителей немецкого экспрессионизма.

Вечер завершит показ фильма «Синяя гардения» (1953, 16+) немецкого режиссера и сценариста Фрица Ланга.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cHBnC9

Мероприятие пройдет в Музее-галерее «Заварка» (ул. Самарская, 207А).