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Музей Эльдара Рязанова продолжает лекторий «Феномены кино» в Самаре

3 февраля 2025 09:28
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Музей Эльдара Рязанова продолжает лекторий «Феномены кино» в Самаре

Первая встреча проекта пройдет 8 февраля (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка». Приглашенный лектор, историк кино, киновед, главный редактор издательства книг о кино Rosebud Publishing Виктор Зацепин (Москва) прочитает лекцию «Поэзия и правда в кино» (12+).
Лектор расскажет о тенденции проникновения документальной эстетики в игровое кино. Лекция будет построена на примерах из классических фильмов, а также творчестве представителей немецкого экспрессионизма.
Вечер завершит показ фильма «Синяя гардения» (1953, 16+) немецкого режиссера и сценариста Фрица Ланга.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cHBnC9
Мероприятие пройдет в Музее-галерее «Заварка» (ул. Самарская, 207А).

Теги: Мероприятия

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