«Кошкин Джаз» прозвучит на самарской набережной

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С 28 по 30 июля одновременно в Самаре, Пензе и Ульяновске пройдет антистресс-фестиваль «Кошкин Джаз». Впервые в поволжье большой джазовый проект объединит в единое культурное пространство три города.

Название фестиваль получил не просто так. На протяжении многих веков кошки дарят покой и умиротворение человеку. Джаз — это кот в мире музыки. Неслучайно в среде джазовых музыкантов бытует дружеское обращение «cats», коты.

Благодаря своей концепции фестиваль расширяет и объединяет многотысячную аудиторию любителей джаза и животных сразу в нескольких городах Центральной России.

С 28 по 30 июля в каждом из городов-участников одновременно выступят несколько десятков региональных джазовых команд и звезды джазовой сцены. В период проведения фестиваля жители соседних территорий смогут делиться друг с другом эмоциями в режиме онлайн.

В Самаре фестиваль пройдет на двух концертных площадках.

Первая — Маяковский спуск набережной реки Волги, площадка возле бассейна ЦСК ВВС. Планируется выступление более 20 команд из Самары, Тольятти, Саратова, Пензы, Ульяновска. Также для гостей будет работать фестивальный городок и детская анимационная программа. И, конечно, специальные мероприятия для любителей кошек: мастер-классы по уходу за питомцами, ответственная раздача животных из приютов.

Вторая часть фестиваля посвящена выступлению хедлайнеров. Главные герои джазовой сцены страны выступят в новом концертном зале «Универ Студия» (ул. Молодогвардейская,151).

28 июля для гостей выступят группа Dizzy Dutch Duck– эклектичный фьюжн-бэнд из Санкт-Петербурга и трио финалиста шоу «Голос» Олега Аккуратова. 29 июля можно насладиться выступлением бразильского квартета Анны Бутурлиной, подарившей свой голос Эльзе из «Холодного сердца» и самого прогрессивного джазового оркестра страны New Blood Big Band п/у Сергея Долженкова.

Финальный день фестиваля завершится выступлениями квартета гитариста Евгения Побожего и бас-гитариста Антона Давидянца в сопровождении струнного нонета Open Sound Orchestra.

«Кошкин Джаз» — это позитивное событие для встреч и взаимодействия горожан, гостей нашего города. На концертных площадках встретятся люди разных поколений, разного достатка, разных физических возможностей, чтобы понять, как все мы на самом деле нужны друг другу.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта Большой Джазовый Уикенд в Поволжье.



