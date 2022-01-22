Команда КВН «2х2» Самарского университета представит Самарскую область в высшей лиге КВН

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Сегодня, 22 января состоялось подведение итогов ХХXIII международного фестиваля команд КВН «КиВиН – 2022».

В этом году Самарскую область на фестивале представляли огкомитет Движения «Самарский КВН», а также 14 команд.

По итогам фестиваля Команда КВН «2х2» Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева прошла во второй тур фестиваля и в 2022 году будет представлять губернию в Высшей лиге МС КВН.

Отметим, «2х2» - Чемпион Официальной лиги МС КВН «Самара» 2021, бронзовый призёр Первой лиги МС КВН 2021начали свой путь пять лет назад в Самарском университете.

Впервые в этом году в фестивале принимала участие команда КВН «Клевер» из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения. По результатам конкурсных испытаний ребята не только прошли во второй тур фестиваля и выступили наравне с командами Высшей и Премьер лиг КВН, но и были приглашены в Минск для участия в телевизионной «Международной лиге КВН».

Также в телевизионной «Международной лиге КВН» в Минске примут участие команды КВН «Иронька» из Самарского филиала Московского городского педагогического университета, «Ниче такие СамГУПС» – Самарский государственный университет путей сообщения.

8 команд Самарской губернии получили повышенный рейтинг - право принять участие в сезоне Центральных лиг МС КВН:

«Проект 63» – ООО «СамараНИПИнефть»;

«Иронька» – Самарский филиал Московского городского педагогического университета;

«Ниче такие СамГУПС» – Самарский государственный университет путей сообщения»;

«На самом деле» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«За углом» – Самарский университет управления «МИР»;

«Сборная спортфака СГСПУ» – Самарский государственный социально-педагогический университет;

«Оля как всегда» – Самарский университет управления «МИР»;

«Команда КВН» – Самарский государственный технический университет.

По итогам фестиваля детских команд КВН, который проходил в сентябре 2021 года в Анапе, две самарские команды – «Перспектива» – МБОУ Гимназия «Перспектива» и «Ля Рошель» МБОУ «Гимназия 3» представят регион в телевизионном проекте «Детский КВН».

Фото: правительство СО