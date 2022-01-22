Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 22 января состоялось подведение итогов ХХXIII международного фестиваля команд КВН «КиВиН – 2022». 
Команда КВН «2х2» Самарского университета представит Самарскую область в высшей лиге КВН
Благодаря своевременной помощи медиков жизни и здоровью малышей ничего не угрожает.
Двое детей отравились угарным газом в квартире в Советском районе Самары
В Самаре за сутки заболели 413 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ориентировочное время окончания ограничения движения 24.00 22.01.2022.
Временно ограничено движение на участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области
Глава Роскосмоса отметил, что эту ситуацию США еще могут исправить.
Рогозин надеется, что отказ США выдать визу российскому космонавту является недоразумением
По словам врача, одной из главных функций животных жиров в организме является дыхательная, что крайне полезно.
Диетолог назвала защищающие иммунитет от «Омикрон»-штамма продукты
22 января в областном центре сильный снег, а также метель с порывами ветра.
Владимир Василенко объезжает районы Самары с проверкой качества выполненных работ 
Ему было 76 лет.
Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Команда КВН «2х2» Самарского университета представит Самарскую область в высшей лиге КВН

22 января 2022 19:39
70
Сегодня, 22 января состоялось подведение итогов ХХXIII международного фестиваля команд КВН «КиВиН – 2022». 

Сегодня, 22 января состоялось подведение итогов ХХXIII международного фестиваля команд КВН «КиВиН – 2022». 

В этом году Самарскую область на фестивале представляли огкомитет Движения «Самарский КВН», а также 14 команд. 

По итогам фестиваля Команда КВН «2х2» Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева прошла во второй тур фестиваля и в 2022 году будет представлять губернию в Высшей лиге МС КВН.

Отметим, «2х2» - Чемпион Официальной лиги МС КВН «Самара» 2021, бронзовый призёр Первой лиги МС КВН 2021начали свой путь пять лет назад в Самарском университете.

Впервые в этом году в фестивале принимала участие команда КВН «Клевер» из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения. По результатам конкурсных испытаний ребята не только прошли во второй тур фестиваля и выступили наравне с командами Высшей и Премьер лиг КВН, но и были приглашены в Минск для участия в телевизионной «Международной лиге КВН».

Также в телевизионной «Международной лиге КВН» в Минске примут участие команды КВН «Иронька» из Самарского филиала Московского городского педагогического университета, «Ниче такие СамГУПС» – Самарский государственный университет путей сообщения.

8 команд Самарской губернии получили повышенный рейтинг - право принять участие в сезоне Центральных лиг МС КВН:

«Проект 63» – ООО «СамараНИПИнефть»;

«Иронька» – Самарский филиал Московского городского педагогического университета;

«Ниче такие СамГУПС» – Самарский государственный университет путей сообщения»;

«На самом деле» –  Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«За углом» –  Самарский университет управления «МИР»;

«Сборная спортфака СГСПУ» –  Самарский государственный социально-педагогический университет;

«Оля как всегда» –  Самарский университет управления «МИР»;

«Команда КВН» – Самарский государственный технический университет.

По итогам фестиваля детских команд КВН, который проходил в сентябре 2021 года в Анапе, две самарские команды – «Перспектива» – МБОУ Гимназия «Перспектива» и «Ля Рошель» МБОУ «Гимназия 3» представят регион в телевизионном проекте «Детский КВН».

 

Фото:   правительство СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
22 января 2022  12:55
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
258
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
588
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
759
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
585
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
1321
Весь список