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Гала-концерт «Веснушки – 2024» в Самаре объединит самых творческих студентов

16 мая 2024 11:23
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Гала-концерт «Веснушки – 2024» в Самаре объединит самых творческих студентов

17 мая в 17:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г) пройдет гала-концерт фестиваля студенческого творчества студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2024». В этот день станут известны имена победителей и лауреатов фестиваля.

Фестиваль проводится при поддержке министерства молодёжной политики Самарской области и Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара.

Сюжет гала-концерта собрал в себя все личные истории про «Веснушку», произошедшие с юными талантами при подготовке к участию в фестивале. Вместе со студентами мы объединим их в одну большую, нашу историю, которая отзовется в сердце каждого человека, посвятившего жизнь творчеству. 

За время фестиваля мы объединили студентов профессиональных образовательных организаций всей Самарской области. 

В 2024 году в «Веснушке» приняли участие студенты из 71 профессиональной образовательной организации. Для экспертной оценки жюри были представлены концертные программы из 31 организации СПО из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Отрадного и других населённых пунктов Самарской области.

В рамках фестиваля был организован Конкурсный день, где одновременно на трёх площадках участники из 41 образовательной организации показали номера, не вошедшие в концертные программы ссузов.

Более 1700 студентов СПО продемонстрировали свой талант в 536 творческих номерах. Концерты посетили более 5000 зрителей.  

Кроме того, с 2023 года проводятся Творческие лаборатории для таких направлений, как «Медиа», «Видео», «АРТ». В этом году участниками стали более 80 студентов.

Лучшие номера и работы Творческих лабораторий фестиваля 2024 года получат возможность войти в состав Самарской делегации и стать участниками XXXII (III) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций, который в этом году пройдёт в г. Ставрополь.  

Организаторами мероприятия выступают муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи», государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики»,  муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара».

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