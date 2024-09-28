Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершив карьеру в кино в декабре 1973 года, актриса создала специальный фонд охраны животных.
Французская актриса Брижит Бардо сегодня отмечает 90-й день рождения
На месте ДТП погибли двое несовершеннолетних.
Подробности смертельного ДТП в Шенталинском районе.
Почему понижать ее необходимо далеко не во всех случаях.
Врач рассказала, что нужно делать при высокой температуре
На повестке дня – подведение итогов текущего года, обсуждение дальнейших планов на 2025 год, а также выборы делегатов на круг Всероссийского казачьего войска.
Вячеслав Федорищев принял участие в Большом войсковом круге Волжского войскового казачьего общества
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С.
29 сентября в губернии без осадков, до +24°С
Кроме этого, в день матча пройдут активности ко Дню сердца.
29 сентября - Всемирный день сердца: «Крылья Советов» сыграют с «Химками» в специальных футболках
Участникам, выполнившим первый прыжок с парашютом, вручены свидетельства парашютиста.
На аэродроме "Бобровка" состоялся молодежный фестиваль по парашютному многоборью
В ДТП в Самарской области погиб ребенок, пострадали шестеро, включая детей
В ДТП в Самарской области погиб ребенок, пострадали шестеро, включая детей
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.71
0.3
EUR 103.47
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Французская актриса Брижит Бардо сегодня отмечает 90-й день рождения

28 сентября 2024 19:14
54
Завершив карьеру в кино в декабре 1973 года, актриса создала специальный фонд охраны животных.

Основные торжества в честь юбилея проведут в коммуне Сен-Тропе, где в 1955 году проходили съемки киноленты "И Бог создал женщину" с Бардо в главной роли. В честь юбилея актрисы фильм будет показан в кинотеатре под открытым небом. Поклонники таланта Бардо смогут также побывать на четырех выставках, посвященных различным этапам ее карьеры, сообщает ТАСС.

Бардо появилась на свет 28 сентября 1934 года. 

Карьеру актрисы началась с фотографии во французском женском журнале Elle. Его издательница эмигрантка из России Элен Лазарефф восхитилась обаянием 15-летней парижской школьницы. Портрет вдохновил и ассистента кинорежиссера Роже Вадима, также происходившего из семьи русских эмигрантов. Став через несколько лет самостоятельным постановщиком, он смог поручить Бардо главную роль в своем первом фильме "И Бог создал женщину".

За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию - и во Франции, и за рубежом.

Завершив карьеру в кино в декабре 1973 года, актриса создала специальный фонд охраны животных.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 30 сентября
28 сентября 2024  11:36
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 30 сентября
258
В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября
27 сентября 2024  13:45
В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября
636
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
27 сентября 2024  13:06
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
594
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
27 сентября 2024  11:59
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
546
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
27 сентября 2024  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
1381
Весь список