Французская актриса Брижит Бардо сегодня отмечает 90-й день рождения

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Основные торжества в честь юбилея проведут в коммуне Сен-Тропе, где в 1955 году проходили съемки киноленты "И Бог создал женщину" с Бардо в главной роли. В честь юбилея актрисы фильм будет показан в кинотеатре под открытым небом. Поклонники таланта Бардо смогут также побывать на четырех выставках, посвященных различным этапам ее карьеры, сообщает ТАСС.

Бардо появилась на свет 28 сентября 1934 года.

Карьеру актрисы началась с фотографии во французском женском журнале Elle. Его издательница эмигрантка из России Элен Лазарефф восхитилась обаянием 15-летней парижской школьницы. Портрет вдохновил и ассистента кинорежиссера Роже Вадима, также происходившего из семьи русских эмигрантов. Став через несколько лет самостоятельным постановщиком, он смог поручить Бардо главную роль в своем первом фильме "И Бог создал женщину".

За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию - и во Франции, и за рубежом.

Завершив карьеру в кино в декабре 1973 года, актриса создала специальный фонд охраны животных.

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