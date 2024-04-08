Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» продолжил хоровой концерт русской музыки»

Я нашел ошибку
Главные новости:
На данный момент переложено более 240 метров трубы.
«РКС-Самара»: перекладка 380 метров коллектора по улице Реактивной будет завершена до конца мая
В Самаре из КАМАЗа на ходу выпал габаритный груз
В Самаре из КАМАЗа на ходу выпал габаритный груз
Самарцам будут доступны новые сервисы фонда «Защитники Отечества»
Самарцам будут доступны новые сервисы фонда «Защитники Отечества»
Россияне назвали главные сложности в ремонте
Россияне назвали главные сложности в ремонте
Тотальный диктант можно будет написать под прочтение актеров, спортсменов, телеведущих, певцов и писателей
Тотальный диктант можно будет написать под прочтение актеров, спортсменов, телеведущих, певцов и писателей
За выходные полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 56 нетрезвых водителей
За выходные полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 56 нетрезвых водителей
Юные самарцы познакомились с особенностями работы радиодикторов и телеведущих
Юные самарцы познакомились с особенностями работы радиодикторов и телеведущих
В Богатовском районе горели надворные постройки и баня
В Богатовском районе горели надворные постройки и баня
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
0.11
EUR 100.13
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» продолжил хоровой концерт русской музыки»

8 апреля 2024 13:12
99
Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» продолжил хоровой концерт русской музыки»

5 апреля Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представил программу, где в первом отделении состоялся Хоровой концерт русской музыки, а во втором отделении прозвучала кантата                      С.Прокофьева «Александр Невский», которая сопровождалась литературными фрагментами из поэмы «Ледовое побоище» советского поэта, драматурга, военного корреспондента К.Симонова. 

Мужской камерно-вокальный ансамбль был создан по инициативе архимандрита Иоанна (Сухины) в мае 2015 года. Благодаря этому репертуар ансамбля включает множество духовных произведений таких композиторов, как Дмитрий Бортнянский, Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Павел Чесноков, Артемий Ведель, Александр Архангельский, Александр Третьяков и других.

В настоящее время ансамбль является активным участником городских и республиканских мероприятий. Репертуар коллектива включает в себя обработки народных песен, произведения русских и зарубежных композиторов разных эпох и стилей.

 «Очень волнительно и ответственно... Признаться, мы впервые выступаем на такой большой сцене. Произведения, которые мы выбрали для концерта, очень хорошо воспринимает наша публика, надеемся, что и самарские зрители их с радостью примут. Мы давно хотели попасть на свою историческую родину, спасибо за возможность принять участие в Фестивале», – рассказала хормейстер Ирина Солёная.

С хором в программе также приняли участие солисты луганской филармонии: лауреаты международных конкурсов София Тихая, Дарья Лобова, Руслан Логвиненко, Олег Фоменко.

Мужской камерно-вокальный ансамбль Луганской академической филармонии также принял участие и во втором отделении программы и исполнил вместе с хором и оркестром Шостакович Опера Балет кантату С.Прокофьева «Александр Невский», которая сопровождалась литературными фрагментами из поэмы «Ледовое побоище» советского поэта, драматурга, военного корреспондента К.Симонова. В качестве чтеца выступил ведущий артист Самарского академического театра драмы имени М. Горького Денис Евневич. Солистка – Анастасия Вечёркина (Шостакович Опера Балет).

«Несомненно прекрасные артисты из Луганска добавили в это произведение новых красок и эмоций. Объединение — это то, чем знаменита русская нация. Данный концерт можно даже назвать символом этого объединения. Мы - артисты - очень рады, что благодаря Светлане Петровне Хумарьян и Евгению Дмитриевичу Хохлову этот Фестиваль реализован. Мы знакомимся, общаемся, обмениваемся опытом, обсуждаем. В этом рождается искусство», – поделилась Анастасия.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

В дни фестиваля на самарских подмостках были представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников Фестиваля.

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Фото - Александр Крылов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
212
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
156
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
7 апреля 2024  13:17
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
451
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
613
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
674
Весь список