Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» продолжил хоровой концерт русской музыки»

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5 апреля Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представил программу, где в первом отделении состоялся Хоровой концерт русской музыки, а во втором отделении прозвучала кантата С.Прокофьева «Александр Невский», которая сопровождалась литературными фрагментами из поэмы «Ледовое побоище» советского поэта, драматурга, военного корреспондента К.Симонова.

Мужской камерно-вокальный ансамбль был создан по инициативе архимандрита Иоанна (Сухины) в мае 2015 года. Благодаря этому репертуар ансамбля включает множество духовных произведений таких композиторов, как Дмитрий Бортнянский, Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Павел Чесноков, Артемий Ведель, Александр Архангельский, Александр Третьяков и других.

В настоящее время ансамбль является активным участником городских и республиканских мероприятий. Репертуар коллектива включает в себя обработки народных песен, произведения русских и зарубежных композиторов разных эпох и стилей.

«Очень волнительно и ответственно... Признаться, мы впервые выступаем на такой большой сцене. Произведения, которые мы выбрали для концерта, очень хорошо воспринимает наша публика, надеемся, что и самарские зрители их с радостью примут. Мы давно хотели попасть на свою историческую родину, спасибо за возможность принять участие в Фестивале», – рассказала хормейстер Ирина Солёная.

С хором в программе также приняли участие солисты луганской филармонии: лауреаты международных конкурсов София Тихая, Дарья Лобова, Руслан Логвиненко, Олег Фоменко.

Мужской камерно-вокальный ансамбль Луганской академической филармонии также принял участие и во втором отделении программы и исполнил вместе с хором и оркестром Шостакович Опера Балет кантату С.Прокофьева «Александр Невский», которая сопровождалась литературными фрагментами из поэмы «Ледовое побоище» советского поэта, драматурга, военного корреспондента К.Симонова. В качестве чтеца выступил ведущий артист Самарского академического театра драмы имени М. Горького Денис Евневич. Солистка – Анастасия Вечёркина (Шостакович Опера Балет).

«Несомненно прекрасные артисты из Луганска добавили в это произведение новых красок и эмоций. Объединение — это то, чем знаменита русская нация. Данный концерт можно даже назвать символом этого объединения. Мы - артисты - очень рады, что благодаря Светлане Петровне Хумарьян и Евгению Дмитриевичу Хохлову этот Фестиваль реализован. Мы знакомимся, общаемся, обмениваемся опытом, обсуждаем. В этом рождается искусство», – поделилась Анастасия.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

В дни фестиваля на самарских подмостках были представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников Фестиваля.

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Фото - Александр Крылов