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Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»

15 марта 2024 13:53
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Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»

Целью форума является выбор и реализация проектов, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. На региональном уровне также отбирают лучшие проекты для поддержки и тиражирования.

Один из победителей - инклюзивный экскурсионный проект "Осязаемая Самара». Он включают в себя цикл тактильных экскурсий с возможностью прикоснуться к известным памятникам и познакомиться с историей города через тактильные ощущения.

«В рамках реализации проекта разрабатываются и проводятся пешеходные экскурсии по улицам города для слепых и слабовидящих людей с тактильным исследованием памятников истории и культуры», - поделилась Еганова Елена Алексеевна, заведующий отделом абонентского обслуживания Самарской областной библиотеки для слепых, автор проекта.

Организаторы планируют расширять тематику экскурсий и привлечь как можно больше участников проекта, который помогает расширять у людей с ограниченными возможностями краеведческие знания, знакомит с историей и культурой родного города.

Проект «Академия искусств» открыт на базе Виртуального концертного зала Детской школы искусств № 2 "Гармония" г.о. Чапаевск.
ВКЗ находится в помещении школы искусств, где основная услуга – это дополнительное образование. Авторы проекта ставят задачу расширения аудитории «Академии искусств» за счет привлечение обучающихся ближайших общеобразовательных школ. Для школьников организуют программы по учебным предметам "Рисование", "Музыка", на которых у ребят будет возможность увидеть и услышать произведения великих художников и композиторов на большом экране.

Используется разная подача материала: виртуальные экскурсии, видеолекции, просмотры учебных видеофильмов, позволяющие расширить рамки уроков, ознакомиться с различными видами искусства и культуры, разнообразить внеклассную деятельность образовательных учреждений города.

Чапаевск – малый город России, жители которого нуждаются в приобщении к великому российскому искусству, но не у каждого есть возможность регулярно посещать концертный зал, филармонию, оперный театр и иные культурно-досуговые учреждения, а благодаря техническим возможностям Виртуального концертного зала это становится реальным.

Проектам в течение года на постоянной основе будет оказана информационная и консультационно-методическая поддержка.

Теги: Акценты В центре внимания

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