До 10 августа жители ПФО голосуют за лучший мурал, Самара участвует

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Самарская область принимает участие в пятом сезоне фестиваля уличного искусства ПФО "ФормART". Регион представляет художник Дмитрий "Пирог" Горшков c работой "Игра теней", размещенной на фасаде жилого дома в Самаре на улице Советской Армии, 121.

В 2024 году фестиваль посвящен Году семьи и направлен на укрепление авторитета семейных ценностей. Самарец отразил ценности семьи, поддержки и любви и сделал отсылки к родному региону. Попробуйте их рассмотреть!



Познакомиться с работами можно в паблике фестиваля, а проголосовать до 10 августа (включительно) - по номеру 8 (800) 301-50-23. Звонок бесплатный. Код работы самарского автора - 12.



Итоги голосования подсчитываются с учетом численности населения региона. Первое место занимает регион с наибольшей долей проголосовавших от общей численности населения. Поэтому важен каждый голос!



Всего в региональном этапе конкурса участвовали 38 авторов настенных граффити. Еще один рисунок в рамках фестиваля, посвященный 65-летию российских студенческих отрядов, появится на стене дома по адресу: Самара, Дачная, 28.