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Дмитрий Азаров в Москве обсудил с Валерием Фальковым ход подготовки фестиваля «Российская студенческая весна»

30 марта 2022 22:58
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Дмитрий Азаров поблагодарил Главу Министерства образования и науки России  за поддержку решения о проведении юбилейной Студвесны на территории Самарской области.

В среду, 30 марта, губернатор Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Москве. Здесь он встретился с Главой Министерства образования и науки России Валерием Фальковым, чтобы обсудить ход подготовки фестиваля «Российская студенческая весна» в 2022 году, которая в этом году пройдет на родине фестиваля, в Самаре. Во встрече принял участие председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Валерий Фальков отметил, что Самарская область, где в этом году пройдет фестиваль «Российская студенческая весна», является одним из лидеров по научно-технологическому развитию, а уровень погружения губернатора Дмитрия Азарова в вопросы науки и образования, достоин уважения.

«Уверен, что проведение «Российской студенческой весны» в регионе создаст дополнительный стимул для привлечения студенческой молодежи в науку, а большой опыт Самарской области в организации всероссийских и международных мероприятий позволит провести фестиваль на высоком уровне», — подчеркнул Валерий Фальков.

 Дмитрий Азаров поблагодарил Главу Министерства образования и науки России  за поддержку решения о проведении юбилейной Студвесны на территории Самарской области.

«Для нашего региона это крайне важно. Когда-то всероссийская Студвесна родилась именно на самарской земле, и, конечно, для нас важно принять юбилейный фестиваль. Постараемся сделать так, чтобы это была лучшая Студвесна, приложим для этого все усилия, — подчеркнул Глава Самарской области. – С каждым годом меняются требования, должно возрастать и качество проведения фестиваля. Мы постараемся сделать так, чтобы это было достойно всероссийского события».

Презентуя концепцию фестиваля Министру образования и науки России, Дмитрий Азаров сообщил, что при подготовке фестиваля особое внимание было уделено выступлениям, конкурсным мероприятиям на открытых площадках.

«Мы хотим, чтобы фестиваль вышел на улицы города, чтобы люди могли увидеть замечательный искрометный талант наших студентов. Это самые креативные ребята. За ними — будущее страны», — выразил свое мнение Губернатор Самарской области.

Церемония открытия фестиваля пройдет 18 мая на стадионе «Самара Солидарность Арена», а закрытие фестиваля планируется провести 23 мая в новом Дворце спорта, построенном на месте предыдущего, где в свое время прошел первый гала-концерт победителей Студвесны.

На фестивале ожидается более 3,5 тысяч студентов из всех субъектов Российской Федерации, а также студенческие команды из дружественных стран.

«Гостеприимство самарской земли, надеюсь, оценят и гости, и участники фестиваля, — отметил Дмитрий Азаров, напомнив о том, что у Самарской области есть опыт проведения масштабных мероприятий, в числе которых Чемпионат мира по футболу, когда Самара принимала гостей из 140 стран мира, «Рок над Волгой», который собирал на одной площадке 700 тысяч человек, фестиваль «ВолгаФест», а также молодежный фестиваль САМ.ФЕСТ, получивший поддержку Президентского фонда культурных инициатив. — Опыт есть, и уверен, что сможем организовать все правильно, разумно, с соблюдением всех норм безопасности».

Павел Красноруцкий отметил, что фестиваль «Российская студенческая весна» — это настоящее молодежное движение. «И то, что мы увидим в Самаре — это вершина айсберга, потому что для того, чтобы добраться до финала, нужно пройти этапы: вузовский и региональный. Лучшие команды имеют право представить свои номера в финале. И Самара уже сейчас готова принимать фестиваль», — подчеркнул он.

Председатель Российского союза молодежи добавил, что программа подготовки к фестивалю началась с сентября прошлого года — прошли образовательные семинары и творческие мероприятия во всех университетах регионов страны. Сейчас идет первичный отбор номеров в вузах. С апреля начнется региональный отбор. И уже в мае лучшие команды сборных регионов приедут в Самару на финал.

«Девиз фестиваля в этом году – «Студвесна — в самое сердце», — отметил Павел Красноруцкий. — Номера будут оценивать свыше ста экспертов, которых мы задействуем во время проведения фестиваля. Всего будет показано более 2 тысяч творческих работ в 10 конкурсных направлениях».

«Российская студенческая весна» – это самое масштабное, самое массовое молодежное событие в стране, и мы понимаем, что подвести здесь не можем», — резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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