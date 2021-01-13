Дмитрий Азаров: «Мы открываем огромный цикл юбилейного года 170-летия губернии»

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В эту среду, 13 января, Самарская область отмечает юбилей: ровно 170 лет назад император Николай I подписал указ о создании Самарской губернии. В честь этого знакового события сегодня в областном историко-краеведческом музее имени Алабина открылась выставка «Высочайше повелено: образовать губернию». Одними из первых с ее экспозицией ознакомились Губернатор Дмитрий Азаров, председатель Губернской Думы Геннадий Котельников, член Общественной палаты РФ Павел Покровский, председатель Научного совета при управлении государственной архивной службы Самарской области Петр Кабытов, а также ученики школ региона.

Отрывая выставку, Дмитрий Азаров поздравил земляков, всех «кто бережно хранит традиции, сохраняет историю и культуру» и совсем юных граждан страны, жителей региона – наше новое поколение.

«Надеюсь, что чем больше вы будете узнавать о родной земле, о родном крае, тем больше вы в него будете влюбляться. Невозможно же любить то, чего не знаешь. И чем больше узнаешь, тем больше ценишь. Вот точно это про нашу самарскую землю», – обратился Дмитрий Азаров к ребятам, пришедшим на выставку.

Глава региона поблагодарил организаторов выставки – министерство культуры, архивную службу – за уникальный подбор документов и выразил надежду, что экспозиция привлечет внимание многих жителей региона.

«Уверен в том, что эти архивные документы будут открывать новые страницы для каждого из нас. Сегодня и я наверняка найду для себя что-то новое, несмотря на то, что стараюсь узнавать как можно больше на протяжении всей своей жизни об истории родной Самарской земли», – поделился Глава региона.

При этом Губернатор подчеркнул: выставка открывает год 170-летия губернии: «В день рождения губернии мы открываем огромный цикл юбилейного года. Много важных, социально-значимых, интересных и познавательных событий еще впереди. Не буду сейчас все секреты открывать, но уверен: мероприятия понравятся и жителям региона, и нашим гостям».

Торжественные и памятные мероприятия охватят все ключевые вехи истории развития Самарской области: напомнят о становлении областной столицы, тех временах, когда Куйбышев был «Запасной столицей», о достижениях и передовых открытиях в области космонавтики, автомобилестроения, сельского хозяйства, промышленного производства, науки и искусства.

«Нам есть чем гордиться. Нам есть на кого равняться в своих делах и помыслах. Это наши великие предки, которые внесли вклад в развитие и процветание нашей губернии, достижение космических высот. Не случайно столица Самарской области, город Самара, в трудные времена для Родины дважды становилась столицей нашей страны. – обратился к землякам Глава региона, – Мы всегда готовы быть настоящей опорой для граждан нашей великой страны, для всего нашего государства. С праздником, дорогие мои земляки, с юбилеем! Новых открытий, влюбленности в родную землю! Очень надеюсь, что и вы, молодые люди, так же, как и я, навсегда свяжете свою жизнь с нашей родной самарской землей!».

Самарские историки к юбилею уже подготовили подарок: опубликовали историю самарского Поволжья в двух томах, которая охватывает период с 1586 по 1917 год. Об этом на церемонии открытия рассказал председатель Научного совета при управлении государственной архивной службы Самарской области Петр Кабытов. Он также напомнил, что вскоре регион отметит еще один юбилей: «В Татьянин день, 25 января, мы с вами будем отмечать 30-летие возвращения Самаре исторического имени. Здесь городское общество проявило активность – высказалось за то, чтобы была восстановлена историческая справедливость: было собрано 80 000 подписей».

Современники не только фиксируют успехи прошлого, но и многое делают для прославления родной земли: за последние три года под руководством Дмитрия Азарова Самарская область вернула лидерские позиции по многим направлениям, став регионом опережающего социально-экономического развития. Регионом, который интересен инвесторам, которому руководство страны доверяет реализацию ключевых проектов, таких, как строительство моста через Волгу с обходом Тольятти, который станет частью международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай».

Во время осмотра выставки экскурсоводы рассказали Дмитрию Азарову, что основу экспозиции составляют уникальные архивные документы. Среди них копия указа императора Николая I об образовании Самарской губернии, текст присяги для чиновников администрации, а также отчет первого самарского гражданского губернатора за 1851 год. Дополняют выставку подлинные музейные предметы, отражающие быт уездного и губернского города, национальный и конфессиональный состав населения, в том числе женский русский сарафанный комплекс, вышитый стихарь дьякона, крестильный набор для младенца, дароносица и другие.

После осмотра выставки школьники поделились впечатлениями с Дмитрием Азаровым. Выставка открыла для них новые факты о родной земле. «Более подробно смогли познакомиться с бытом жителей города того времени, с архитектурой старой Самары и ее историей», – рассказали ребята.

Директор музея отметил, что работа выставки продлится до 13 февраля 2021 года.