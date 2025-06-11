Более 50 школьников Самары приняли участие в фестивале детского творчества «Липовый цвет»

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9 июня в Самаре в четвёртый раз состоялся традиционный фестиваль детского творчества «Липовый цвет», посвящённый Дню защиты детей.

Фестиваль проводится ежегодно на территории Железнодорожного района среди воспитанников общеобразовательных и творческих школ, детских клубов и коллективов.

По итогам конкурса представители жюри определили победителей фестиваля в трех номинациях - «Художественное слово», «Песня», «Танец», а также «Приз зрительских симпатий».

Отметим, что участники IV районного фестиваля детского творчества «Липовый цвет» награждены благодарственными письмами главы Железнодорожного внутригородского района Самары и подарками от социальных партнеров мероприятия.