Американские спиричуэлс и русские народные песни прозвучат в Самарской филармонии

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Самарцем сообщают о предстоящем значимом событии в культурной жизни Самары — концерте выдающегося коллектива России, Хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, который состоится 24 июня в стенах Самарской филармонии.

Это мероприятие станет не только ярким музыкальным событием, но и важным вкладом в развитие культурных связей между регионами, укрепляя традиции межрегионального сотрудничества в сфере искусства.

Концерт проводится в рамках программы Министерства культуры РФ

«Всероссийские филармонические сезоны»

В рамках концерта зрители смогут услышать знаменитые американские спиричуэлс — яркие, эмоциональные духовные песни, ставшие символом американской музыкальной традиции. Также в программе прозвучат русские народные песни, исполненные в аутентичном стиле, что подчеркнет богатство и многообразие музыкальных традиций, объединенных в одном концерте.

Эта программа станет своеобразным мостом между культурами, демонстрируя универсальность и силу музыки как средства объединения людей разных национальностей и эпох.

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