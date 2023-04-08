8 апреля – День российской анимации

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Этот праздник посвящен именно отечественной мультипликации.

8 апреля в России считается Днем анимации. Этот праздник посвящен именно отечественной мультипликации — в противовес Международному дню анимации, который отмечается 28 октября.

Дата 8 апреля выбрана не случайно: именно 8 апреля (26 марта по старому стилю) 1912 года биолог и оператор Владислав Старевич представил первую мультипликационную премьеру — "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами". Фильм был создан в технике покадровой кукольной анимации: для работы режиссер использовал свою собственную коллекцию насекомых, а декорации сделал из пластилина. Сюжет представлял собой пародию на светскую жизнь, в центре которой — любовная история царицы жуков-рогачей Люканиды и графа Героса из соперничающего племени жуков-усачей.

Восьмиминутная картина имела большой успех у зрителей, и транслировалась в кинотеатрах более 10 лет. О режиссере говорили как о кинематографическом гении. В 2012 году, к 100-летию мультфильма, "Прекрасную Люканиду" отреставрировали, добавив в немую ленту музыку и текст рассказчика.

Сегодня российское анимационное кино активно развивается: в стране проходят несколько фестивалей анимационного искусства (Большой фестиваль мультфильмов, Открытый фестиваль анимационного кино в Суздале и пр). Много раз работы российский аниматоров были номинированы на премию "Оскар" — короткометражные фильмы Александра Петрова, Константина Бронзита, Алексея Харитиди, однако, заветную статуэтку получил только короткометражный фильм "Старик и море" Александра Петрова в 2000 году, пишет Смотрим.