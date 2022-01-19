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20 января в Самарском областном художественном музее открывается выставка «Самарский модерн»

19 января 2022 22:49
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Приуроченная к 150-летнему юбилею Константина Павловича Головкина.

20 января в Самарском областном художественном музее открывается выставка «Самарский модерн», приуроченная к 150-летнему юбилею Константина Павловича Головкина.

В экспозиции представлены творческие работы лауреатов открытого регионального конкурса изобразительного искусства «Самарский модерн», организованного при участии Самарского государственного технического университета. Участие в конкурсе приняли более ста учащихся средних и высших учебных заведений Самарской области.

Конкурс проводился в 2 этапа по следующим номинациям:

— «Модерн в архитектуре города Самара»;

— «Дача Головкина»;

— «Персона Константина Головкина в искусстве».

Во второй этап прошло 45 участников, из которых по результатам голосования было выбрано 18 победителей.

Также вниманию посетителей на выставке будет представлена визуальная концепция «Человек-Город», посвященная биографии и многогранной деятельности Константина Павловича Головкина, неразрывно связанной с Самарой.

Открытие выставки «Самарский модерн» состоится 20 января в 18:00.

 

Фото:  минкульт СО

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