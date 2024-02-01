11-летний самарец стал победителем VIII Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей

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11-летний самарец Леонид Леонов стал победителем VIII Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей «Музыка. Талант. Открытие», прошедшего с 25 по 28 января 2024 года.



Подведение итогов состоялось в Москве. Конкурс организован Российской академией музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных) при поддержке Министерства культуры РФ.



В этом году состязание музыкантов было приурочено к 150–летию со дня рождения Елены Гнесиной, выдающийся пианистки и педагога, создавшей трехступенчатую систему классического музыкального образования в России.



В престижном конкурсе музыкантов приняли участие более тысячи участников, представлявших все регионы РФ, а также исполнители из Белоруссии и Китая.



Самару на Всероссийском конкурсе представляло ведущее детское музыкальное образовательное учреждение — Детская центральная музыкальная школа.



11-летний учащийся школы Леонид Леонов (преподаватель по классу фортепиано Ксения Хусаинова) с успехом выступил в Москве на сцене РАМ им. Гнесиных и завоевал диплом лауреата 1 степени в номинации «Фортепиано» в самой многочисленной возрастной группе, в жестком конкурсном состязании с десятками других талантливых участников из российских регионов.