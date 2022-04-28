1 мая в Самаре на площади Куйбышева пройдет тематическая концертная программа «Встречай Первомай!»

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Начнется праздник в 17:00. Здесь же стартует областной тематический квест, посвящённый людям, которые сегодня трудятся на различных предприятиях региона.

Всего запланировано 40 станций, каждая из которых будет представлять одну профессию. На станциях жители смогут узнать об истории возникновения профессий, а также примерить на себя роль специалиста, который трудится в той или иной отрасли.

В 18.00 на главной сцене начнется вечерний концерт. В нём примут участие творческие коллективы Самарской области. В конце вечера подведут итоги квеста. Победители смогут отправиться в путешествие в города России. Завершится день праздничным фейерверком в 21.30 в Парке им.50-летия Октября.