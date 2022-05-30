Знакомый "с улицы" в Тольятти обокрал девушку-инвалида

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее похитили сотовый телефон и электронную сигарету.

Сотрудники следственно-оперативной группы по указанному адресу осмотрели место происшествия, изъяли с кухонного стола следы пальцев рук, опросили заявительницу, с ее слов составили и распространили среди личного состава отдела полиции ориентировку на розыск с описанием характерных примет подозреваемого.

Женщина 1991 года рождения пояснила полицейским, что накануне происшествия она познакомилась на улице с молодым человеком, пригласила его к себе домой, в квартиру, расположенную в одном из домов Автозаводского района. Во время общения жительница Тольятти отвлеклась (в связи с заболеванием она работает на дому через интернет), а мужчина сказав, что ему нужно в магазин, ушел из квартиры. Через непродолжительное время заявительница обнаружила отсутствие своего телефона и электронной сигареты. Самостоятельно связаться с «гостем» она не смогла и на следующий день обратилась за помощью в полицию.

Полицейские проверили на причастность к происшествию лиц, живущих неподалеку и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе оперативно - разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за вымогательство местный житель 1991 года рождения. Оперуполномоченные установили круг знакомых подозреваемого, задержали молодого человека по адресу проживания одного из них и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что телефон и электронную сигарету продал незнакомому мужчине на остановке общественного транспорта, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Следственного управления УМВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Розыск похищенного имущества продолжается.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: во избежание подобных инцидентов, в первую очередь, стоит внимательно присмотреться к новым знакомым и не следует сразу во всем доверяться им. Малоизвестным людям лучше не одалживать денег, не передавать ценных вещей, даже если они вам симпатичны, и вы нацелены продолжить с ними общение. Запомните, мошенники могут встретиться где угодно, в том числе и на улице! Но, если вы уже оказались жертвой преступления - не медлите, обращайтесь с заявлением в ближайший отдел полиции. Чем скорее вы обратитесь за помощью, тем выше вероятность того, что преступника оперативно задержат и он предстанет перед правосудием.