Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний
Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний
Житель Жигулевска незаконно наловил стерляди на 1 млн рублей
Житель Жигулевска незаконно наловил стерляди на 1 млн рублей
В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте
В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте
Открыта регистрация участников студенческого Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн», версия 3.0
Открыта регистрация участников студенческого Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн», версия 3.0
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
В Самаре хотят застроить участок на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе
В Самаре хотят застроить участок на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе
По Московскому шоссе в Самаре бегал лось
По Московскому шоссе в Самаре бегал лось
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.4
4.35
EUR 69.44
5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Знакомый "с улицы" в Тольятти обокрал девушку-инвалида

30 мая 2022 10:31
110
Знакомый "с улицы" в Тольятти обокрал девушку-инвалида

В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее похитили сотовый телефон и электронную сигарету.

Сотрудники следственно-оперативной группы по указанному адресу осмотрели место происшествия, изъяли с кухонного стола следы пальцев рук, опросили заявительницу, с ее слов составили и распространили среди личного состава отдела полиции ориентировку на розыск с описанием характерных примет подозреваемого.

Женщина 1991  года рождения пояснила полицейским, что накануне происшествия она познакомилась на улице с молодым человеком, пригласила его к себе домой, в квартиру,  расположенную в одном из домов Автозаводского района. Во время общения жительница Тольятти отвлеклась (в связи с заболеванием она работает на дому через интернет), а  мужчина сказав, что ему нужно в магазин, ушел из квартиры. Через непродолжительное время заявительница обнаружила отсутствие своего телефона и электронной сигареты. Самостоятельно связаться с «гостем» она не смогла и на следующий день  обратилась за помощью в полицию.

Полицейские проверили на причастность к происшествию лиц, живущих неподалеку и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе оперативно - разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за вымогательство местный житель 1991 года рождения. Оперуполномоченные установили круг знакомых подозреваемого, задержали молодого человека по адресу проживания одного из них и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что телефон  и электронную сигарету продал незнакомому мужчине на остановке общественного транспорта, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского  района Следственного управления УМВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Розыск похищенного имущества продолжается.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: во избежание подобных инцидентов, в первую очередь, стоит внимательно присмотреться к новым знакомым  и не следует сразу во всем доверяться им. Малоизвестным людям лучше не одалживать денег, не передавать ценных вещей, даже если они вам симпатичны, и вы нацелены продолжить с ними общение. Запомните, мошенники могут встретиться где угодно, в том числе и  на улице! Но, если вы уже оказались жертвой преступления - не медлите, обращайтесь с заявлением в ближайший отдел полиции. Чем скорее вы обратитесь за помощью, тем выше вероятность того, что преступника оперативно задержат и он предстанет перед правосудием.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти 75 тыс.рублей украли из автомобиля
28 мая 2022, 11:03
В Тольятти 75 тыс.рублей украли из автомобиля
Вор проник в автомобиль, разбив стекло водительской двери. Криминал
596
Две тольяттинки украли одежду в ТЦ
27 мая 2022, 11:07
Две тольяттинки украли одежду в ТЦ
Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего. Криминал
485
В Самаре задержали магазинного вора
26 мая 2022, 09:45
В Самаре задержали магазинного вора
Общий ущерб от противоправных действий злоумышленника составил свыше 7 тысяч рублей. Криминал
579
  • Консультант плюс
В центре внимания
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
30 мая 2022  11:42
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
100
Названы законы, которые вступят в силу в июне
30 мая 2022  10:00
Названы законы, которые вступят в силу в июне
136
Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля 2022 года
30 мая 2022  09:58
Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля
160
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
29 мая 2022  12:59
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
551
В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
28 мая 2022  21:18
Дмитрий Азаров встретился с суперфиналистами четвертого сезона конкурса «Лидеры России»
1129
Весь список