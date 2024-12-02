Жительница Ставропольского района при покупке пуховика отдала 100 тысяч мошенникам

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В Ставропольском районе в полицию обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что накануне решила заказать зимний пуховик себе и ребенку на маркетплейсе. Листая сеть Интернет, женщина наткнулась на рекламу с большими скидками на зимние вещи. Не долго думая, она перешла по ссылке, выбрала понравившиеся модели и оформила заказ, введя при этом банковские данные своего мужа. Спустя некоторое время отец семейства пожаловался на списание большой суммы денег в размере более 100 000 рублей. Потерпевшая поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.