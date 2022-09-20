жительница Самарской области обманула девочку из Дагестана по телефону

131

Следственным отделом О МВД России по городу Чапаевску завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1991 года рождения, обвиняемой в совершении мошенничества и покушения на мошенничество.

Как установлено следствием, в апреле текущего года на одном из сайтов 1-летняя жительница Чапаевска увидела объявление об аренде квартиры. В объявлении был указан сотовый телефон продавца, позвонив по которому женщина поняла, что разговаривает с ребенком. Решив воспользоваться доверчивостью девочки, она представилась сотрудницей банка. Собеседница сообщила пятикласснице, проживающей в Республике Дагестан, что банковская карта, привязанная к номеру, заблокирована, и чтобы ее разблокировать, нужно перевести деньги на указанный ей счет.

Девочка, испугавшись, что банковскую карту, принадлежавшую маме, заблокируют, взяла из квартиры 5 тысяч рублей, нашла ближайший от дома терминал и слушая указания «сотрудницы банка» положила их на указанный счет.

Злоумышленница попыталась повторить действия и еще раз позвонила девочке, потребовав сумму в 40 тысяч рублей, но в это время в их разговор вмешались взрослые, которые незамедлительно прекратили общение с мошенницей и обратились в полицию.

В ходе работы полицейские в кратчайшие сроки установили владелицу телефонного номера, ее местонахождение и задержали предполагаемую мошенницу. Жительница Чапаевска 1991 года рождения, по данным полицейских, ранее не судима, официально не трудоустроена, на иждивении имеет четырех детей.

В отношении задержанной следственным отделом О МВД России по городу Чапаевску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Подозреваемая признала свою вину полностью и возместила в ходе предварительного следствия причиненный ущерб.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полицейские убедительно просят всех напомнить своим детям и пожилым родителям, что нужны быть бдительными и не вступать в телефонные разговоры с незнакомцами.