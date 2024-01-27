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Житель Жигулевска отобрал телевизор у своей бабушки-пенсионерки

27 января 2024 10:39
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Житель Жигулевска отобрал телевизор у своей бабушки-пенсионерки

В январе текущего года в дежурную часть О МВД России по г.Жигулёвску обратилась  местная  жительница 1947 года рождения, которая сообщила, что из квартиры на улице Никитина ее родственник похитил телевизор.

Сотрудники полиции, выехав по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, подробно опросили заявительницу и очевидцев, составили ориентировку с данными злоумышленника и описанием похищенного имущества и распространили ее среди наружных служб, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности. Пожилая женщина пояснила оперуполномоченным, что распивала спиртные напитки с 36-летним безработным  неоднократно судимым за имущественные преступления внуком. Когда спиртное закончилось, родственник потребовал у нее деньги, а услышав отказ, сорвал со стены телевизор и, несмотря на просьбы, унес технику из дома. Женщина поняла, что самостоятельно вернуть имущество не сможет и обратилась за помощью в полицию.

Располагая сведениями о возможных местах нахождения, оперуполномоченные уголовного розыска на следующий день задержали злоумышленника на одной из улиц города и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого, задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что телевизор сдал в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды. По данным полицейских индивидуальным предпринимателем имущество реализовано в тот же день.

Отделом дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Полицейские продолжают розыск похищенной техники.

 

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