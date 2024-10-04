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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Тольятти хотел спасти брак, но попался на уловки мошенников

4 октября 2024 10:32
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Житель Тольятти хотел спасти брак, но попался на уловки мошенников

42-летний работник банковской сферы заметил разлад в своей семейной жизни. Когда спустя неделю супруга заявила ему, что устала от быта и хотела бы развестись, мужчина понял, что нужно действовать радикально и решил прибегнуть к помощи магов. В сети Интернет он наткнулся на статью о чудодейственных минеральных камнях, которые «заговорены» на спасение уз брака. Недолго думая, тольяттинец списался в чате с продавцом, узнал, что стоимость услуги не превышает трех тысяч рублей и решил поскорее совершить покупку. В течении трех дней он активно изучал обряд, а затем, перейдя по присланной ссылке на оплату, заполнил данные банковской карты и с его счета произошло списание более миллиона рублей. Осознав, что это было не технической ошибкой стороннего платежного сервиса, а он стал жертвой мошенников, финансист обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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