Житель Самарской области задержан за кражу 42 пачек сливочного масла

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В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что при проведении ревизии обнаружена недостача товара, а именно – 42 пачек сливочного масла на общую сумму 6 500 рублей.



Полицейские осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На изъятых кадрах запечатлен факт кражи сливочного масла уже известным полиции местным жителем 1997 года рождения, неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Установив местонахождение злоумышленника, сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Задержанный вину в совершении противоправных деяний признал и пояснил, что похищенное сбыл случайным прохожим, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Сотрудниками дознания О МВД России по городу Новокуйбышевску подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».



Уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.