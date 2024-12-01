Житель Похвистневского района угрожал убить сожительницу

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В октябре текущего года в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от местной жительницы 1985 года рождения. Она сообщила, что сожитель нанес ей несколько ударов и угрожает убийством.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции убедившись, что в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает, опросили ее и соседей.

Женщина пояснила полицейским, что поздно вернулась домой из гостей и это не понравилось ее нетрезвому сожителю. В ходе начавшегося словестного конфликта мужчина нанес ей удары и угрожал убийством. Слова угрозы женщина восприняла как реально опасные для жизни и здоровья и вызвала полицию.

Оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

При допросе ранее несудимый 39-летний местный житель пояснил: ему не понравилось, что сожительницы не было дома и вследствие выпитого алкоголя он не смог сдержать эмоции.

Отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.