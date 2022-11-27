Житель Нефтегорского района ударил знакомого ножом в шею

197

В дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение от жительницы села Утевка Самарской области о том, что между ее сожителем и их общим знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес сожителю заявительницы удар ножом в область шеи. Потерпевший с колото-резаной раной госпитализирован в районную больницу.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшего, изъяли медицинские документы, а также произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев и восстановили последовательность событий: в вечернее время суток около жилого дома, расположенного на ул. Чапаевская, во время распития спиртных напитков между двумя жителями села произошел словесный конфликт. Не найдя других аргументов один из приятелей сходил к себе домой, взял нож, вернулся на место конфликта и нанес своему товарищу удар в область шеи. Раненый 48-летний мужчина смог подняться к себе в квартиру и попросить помощи, его сожительница вызвала медиков и полицию.

При осмотре прилегающей территории под припаркованным рядом с домом автомобилем сотрудники полиции обнаружили и изъяли кухонный нож, которым предположительно было нанесено ранение. Из дома потерпевшего полицейские изъяли одежду со следами бурого цвета, похожими на кровь и иные предметы и следы, имеющие отношение к происшествию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту его проживания. Отрицать свою вину мужчина не стал. Сотрудники полиции установили, что причиной конфликта стало нецензурное высказывание потерпевшего в адрес жены подозреваемого .