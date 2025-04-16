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Житель Красноярского района задержан за убийство

16 апреля 2025 09:38
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Житель Красноярского района задержан за убийство

В первой половине дня 8 апреля текущего года в полицию поступила информация о преступлении, совершенном в частном доме в п. Волжском Красноярского района. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство территориального органа внутренних дел и полицейские специализированного подразделения.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили в доме тело хозяина 1967 года рождения с признаками насильственной смерти. Осмотрев помещение, оперуполномоченные не обнаружили следов проникновения и предположили, что мужчина сам впустил злоумышленников в жилище.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории эксперт обнаружил следы пальцев рук на калитке, двери кухни, и других поверхностях, изъял фотоследы обуви.

Оперуполномоченные вместе с участковым уполномоченным полиции провели подворовой обход поселка, установили и опросили свыше 30 возможных очевидцев. В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину 1981 года рождения, проживающего в одном из сел Красноярского района. По сведениям сотрудников полиции, задержанный ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Информация о возможной его причастности к совершению особо тяжкого преступления подтвердилась.

Оперуполномоченные уголовного розыска доставили злоумышленника в СК РФ.

Теги: Убийство

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