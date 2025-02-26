Житель Кинеля пытался украсть ноутбук, не сумел и решил поджечь дом

168

Житель Кинельского района признан виновным в попытке кражи (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Районный суд приговорил обвиняемого к 2 годам лишения свободы, но заменил их принудительными работами с удержанием 5 % от заработка в доход государства. Также осужденный должен будет пройти курсы лечения от наркомании. Приговор не вступил в силу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области 26 февраля 2025 года.

Суд установил, что обвиняемый, 21-летний молодой человек, узнал, что в двухэтажном коттедже в селе Домашка нет хозяев, и решил украсть ноутбук. Он проник в частный дом через окно, но не смог найти компьютер.

Для того чтобы скрыть следы пребывания в доме, на следующий день фигурант уголовного дела снова пробрался в коттедж и поджег здание. Он покинул место преступления, когда убедился, что постройка горит. Личность преступника быстро установили, и его задержали, пишет СитиТраффик.