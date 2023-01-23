Житель Кинель-Черкасского района украл колеса с чужой машины

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12 декабря 2022 года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило заявление от местной жительницы 1995 года рождения, которая сообщила о хищении четырех колес с принадлежащего ей автомобиля «Лада Калина».

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия – автостоянку, расположенную в селе Кротовка, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Полицейские проверили на причастность к краже лиц, ране судимых за аналогичные преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что к краже колес может быть причастен 35-летний местный житель.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса безработный, ранее судимый за кражу мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния. Подозреваемый около 10 часов вечера пришел на территорию стоянки, с помощью инструментов снял колеса и поочередно перекатил их к себе во двор. На следующий день он продал колеса своему знакомому за 4000 рублей.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули законной владелице.