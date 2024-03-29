Житель Чапаевска в время чаепития у сестры украл телефон

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Сумма причинного ущерба составила 8 000 рублей.

В ноябре прошлого года в полицию за помощью обратился местный житель, с заявлением о хищении сотового телефона. Причиненный ущерб составил 8 000 рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, установили и опросили очевидцев. Со слов заявителя полицейские выяснили, что личное имущество пропало после приезда брата его сожительницы в гости.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции 23-летнего жителя Новокуйбышевска для дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что во время чаепития, когда в комнате остался один похитил сотовый телефон, после чего сдал его в один из ломбардов, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в суд для принятия решения по существу.