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Житель Чапаевска ударил женщину и отобрал у нее телефон

12 ноября 2023 12:00
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Житель Чапаевска ударил женщину и отобрал у нее телефон

В начале ноября текущего года в дневное время в ОМВД России по г. Чапаевску обратилась  местная  жительница 1994  года рождения, которая сообщила, что несколько минут назад возле одного из домов на улице Ленина, неизвестный мужчина ударил ее, вытащил из кармана сотовый телефон и скрылся. Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы описание похищенного, приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся. Полицейский ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Оперуполномоченные уголовного розыска осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев. Со слов потерпевшей составили и распространили ориентировку с описанием похищенного и приметами злоумышленника. Благодаря своевременному информированию общественности уже через несколько часов полицейским поступила информация, что схожий по описанию с разыскиваем мужчина пытается сдать в ломбард сотовый телефон. Неравнодушные граждане под надуманными предлогами удерживали предполагаемого злоумышленника до приезда сотрудников полиции.

Доставленный в отдел полиции местный житель 1985 года рождения ранее судимый за имущественное преступление вину в содеянном признал. Похищенное имущество  сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него в ходе личного досмотра.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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