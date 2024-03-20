Житель Чапаевска помог автолюбителю и украл запчасти с его машины

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Осенью прошлого года в ОМВД России по г. Чапаевску за помощью обратился местный житель, который сообщил, что с автомобиля УАЗ 315217, принадлежащего его брату, похищены автозапчасти. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что в ближайший пункт приёма металла сданы изделия, схожие по описанию с похищенными.

Полицейские со слов одного из работников пункта приёма установили данные мужчины, сдавшего «металлолом», приняли меры к его розыску и опросу.

Не судимый мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что ранее помогал знакомому отбуксировать неисправный автомобиль УАЗ 315217 во двор многоквартирного дома, где они проживают. Заметив, что длительное время ремонтом транспортного средства никто не занимается, похитил радиаторы охлаждения двигателя и отопления, после чего отнёс их в пункт сдачи металла, предъявив личные документы. Полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание исправительных работ сроком шесть месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 5% в доход государства. Кроме того, суд постановил взыскать с преступника в пользу потерпевшего денежные средства в размере восьми тысяч рублей.