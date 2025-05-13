Житель Борского района с ножом напал на бывшего одноклассника

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Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В дежурную часть отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Борский» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя Алексеевского района 1960 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице пострадавшего, который пояснил, что приехал в гости к своему бывшему однокласснику, во время распития спиртных напитков между ними возник словесный конфликт и приятель дважды ударил его ножом, после чего вызвал скорую медицинскую помощь.

Полицейские осмотрели место происшествия, эксперт изъял предмет, похожий на нож, со следами бурого цвета, который приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель 1961 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время конфликта не смог совладать с эмоциями, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Следственным отделением МО МВД России «Борский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.