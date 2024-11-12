Жигулевец, увидев на найденной банковской карте значок бесконтактной оплаты, расплатился ею за покупки продуктов

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В августе текущего года в отдел полиции по городу Жигулевску поступило сообщение от местного жителя 1961 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее около 2 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель пояснил, что обнаружил пропажу карты дома, когда на телефон начали поступать уведомления о списании денежных средств за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшего и установили, что картой расплачивались в различных магазинах, на территории города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. Изучив изъятые записи, сотрудники уголовного розыска установили личность возможного подозреваемого. Им оказался ранее несудимый местный житель 1954 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый в совершении преступления признался и рассказал, что, увидев на найденной банковской карте значок бесконтактной оплаты, расплатился ею за покупки продуктов питания и алкогольной продукции.

Материальный ущерб мужчина возместил в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.