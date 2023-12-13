За незаконный сбыт запрещенных лекарств осудят троих жителей Самарской области

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Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Самарской области, обвиняемых в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

В январе текущего года, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области на территории Промышленного района областного центра за сбыт 14 капсул, а также 2 флаконов сильнодействующих веществ, запрещенных к свободной продаже на территории РФ, задержаны трое обвиняемых – двое мужчин и одна женщина 1975, 1969 и 1979 годов рождения, которые действовали в составе организованной группы.

По месту проживания злоумышленников, а также в принадлежащем одному из них автомобиле были обнаружены и изъяты из незаконного гражданского оборота сильнодействующие вещества, общей массой более 4,5 кг, которые обвиняемые незаконно приобрели, перевезли и хранили с целью дальнейшего сбыта.

По данным следствия, деятельность организованной группы осуществлялась на основании четкой схемы и ранее распределенным ролям. Один из организаторов преступной группы, осуществлял поставки сильнодействующих веществ из г. Москвы, на территорию Самарской области. Женщина, имея медицинское образование, работая в аптеке, то есть, зная потребителей, желающих приобрести данные средства, сама, а также с помощью своего сожителя, осуществляла сбыт поставляемых им организатором преступной группы сильнодействующих веществ без рецепта на территории Промышленного, Ставропольского районов и г. Тольятти.

В настоящий момент уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.