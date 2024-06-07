Выявлен факт хищения части магистрального нефтетрубопровода АО «Самаранефтегаз»

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УФСБ России по Самарской области выявлен факт хищения магистрального нефтетрубопровода АО «Самаранефтегаз».

В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в октябре 2023 года сотрудник вышеупомянутой организации совместно с неустановленными лицами демонтировал из земли 2 км нефтетрубопровода, расположенного в селе Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области. В результате АО «Самаранефтегаз» причинен ущерб на сумму

не менее 3 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ СЧ ГСУ МВД России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража»).

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.