В Жигулевске задержали серийную воровку

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что неизвестная женщина, находясь в торговом зале под видом покупателя, похитила с прилавков бытовую химию.



Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговых точек. В ходе изучения видеоматериалов полицейские выяснили, что к совершению краж может быть причастна ранее неоднократно судимая за преступления имущественного характера, жительница города Самары. Полицейские установили местонахождение 33-летней подозреваемой, задержали ее и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Кроме того, оперативники установили причастность задержанной к совершению серии краж в Пензе и Нижнем Ломове.



В ходе допроса женщина признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что украденную бытовую химию продавала случайным прохожим, а полученные денежные средства тратила на собственные нужды.



Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску жительнице Самары предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.