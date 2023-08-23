В Тольятти врача обвинили в присвоении бюджетных средств

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В Тольятти окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата», частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» .

По версии следствия, мужчина 1978 года рождения в период с декабря 2020 года по декабрь 2022 года, являясь должностным лицом одного из городских медицинских учреждений, используя служебное положение, под предлогом начисления и выплаты стимулирующих премий работникам, издавал соответствующие приказы. После получения премий работники передавали фигуранту денежные средства, которыми он распоряжался по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 1 650 000 рублей.

На период расследования в отношении отца троих несовершеннолетних детей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г.о. Тольятти для рассмотрения по существу.