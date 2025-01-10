В тольятти разгоряченный в ходе ссоры сожитель пырнул ножом подругу

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местной жительницы 1972 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшую, которая пояснила, что она с сожителем была дома, где они распивали спиртные напитки, между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина нанес ей телесные повреждения кухонным ножом, а затем покинул квартиру.

В этот же день экипаж патрульно-постовой службы полиции, который получил данные и описание подозреваемого, на маршруте патрулирования, недалеко от места происшествия, обратил внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские установили личность, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель 1988 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что конфликт с возлюбленной произошел в ходе распития спиртных напитков. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

По ходатайству органа предварительного следствия судом подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.