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В Тольятти посиделки под алкоголь с незнакомцем обернулись для геймера потерей приставки

15 июля 2023 10:49
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В Тольятти посиделки под алкоголь с незнакомцем обернулись для геймера потерей приставки

В начале июля текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району полиции У МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель и сообщил о том, что из его квартиры пропала игровая приставка, после того, как у него в гостях побывал малознакомый мужчина.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев произошедшего. Со слов заявителя полицейские составили и распространили среди личного состава наружных служб полиции ориентировку с описанием похищенного имущества и приметами подозреваемого.
Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц Автозаводского района, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, который усердно пытался что-то спрятать под ветровкой. При виде полицейских он предпринял попытки скрыться в соседнем дворе, но был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанный в содеянном признался и пояснил, что хозяин квартиры пригласил его в гости чтобы поиграть в приставку. Когда после распития спиртных напитков, молодой человек уснул, он решил похитить дорогостоящее игровое оборудование и продать, но не успел довести свой умысел до конца, так как был задержан сотниками полиции. По данным правоохранителей, 32-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

В настоящее время  имущество возвращено законному  владельцу.

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